Dronken Tilburger rijdt lantaarnpaal uit de grond en misdraagt zich

Een 35-jarige Tilburger is woensdag 22 augustus 2018 omstreeks 00.05 uur op de kruising van de Kempenbaan en de Ringbaan Oost betrapt op het rijden onder invloed. Hij had met zijn auto een lantaarnpaal uit de grond gereden.

Een GGD arts heeft in het ziekenhuis bloed afgenomen om het alcoholgehalte vast te laten stellen. Daar spuugde hij naar de verpleegkundigen. Hierna is hij naar het bureau gebracht. Onderweg bleef hij zich recalcitrant gedragen. Het lukte vanwege zijn dronkenschap niet om een verklaring van hem af te nemen. Hij is uiteindelijk thuis afgezet,.

De politie kreeg een melding dat er een eenzijdig verkeersongeval had plaats gevonden op de kruising van de Kempenbaan en de Ringbaan Oost. Ze zagen ter plaatse dat een zwaar beschadigde auto tegen een lantaarnpaal stond. In een ruime omgeving van het voertuig lagen glassplinters en onderdelen. De bumper lag tien meter verder. Omstanders vertelden dat ze de bestuurder uit de auto hadden gehaald. Hij werd ter plaatse gecontroleerd door verpleegkundigen van de Ambulancedienst. Hij was dronken. In de auto lagen blikken en flessen bier. Een getuige vertelde dat de automobilist vanuit de richting van de Ringbaan Zuid kwam en in een lijnrechte weg tegen de lantaarnpaal was gereden.

Ziekenhuis

Hij werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht, daar is ook bloed afgenomen. Daar gedroeg hij zich erg vervelend naar het medisch personeel door onder andere naar hen te spugen. Tijdens het transport naar het bureau gedroeg hij zich ook erg recalcitrant. Hij probeerde de agenten te schoppen en het portier te openen. Na voorgeleiding is hij in vrijheid gesteld. Zijn verklaring wordt op een later moment opgenomen.