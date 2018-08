Celstraffen voor diefstal honderden condooms

Supermarkten

De mannen hebben begin augustus in 9 supermarkten en winkels in Baarn, Almere, Huizen en Kortenhoef de artikelen gestolen. De politierechter veroordeelt de mannen tot 8 maanden gevangenisstraf, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

Vuilniszak met condooms

De Roemenen zijn begin deze maand aangehouden in Amersfoort. Agenten zagen de mannen rijden en vonden hun gedrag opvallend. In de auto vonden de agenten twee vuilniszakken met condooms en andere Durex-artikelen. Ook werd er in de auto een schriftje gevonden met een lijst met adresgegevens van winkels.

Bewakingsbeelden

Rond diezelfde tijd hebben meerdere supermarkten aangifte gedaan van diefstal van Durex-artikelen. Op bewakingsbeelden van de winkels zijn beide mannen te zien. De beelden tonen aan dat verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan winkeldiefstal. In totaal gaat het om 180 Durex-artikelen met een waarde van minstens 1500 euro.

‘Red Light District’

De politierechter gelooft de verklaring van verdachten niet. Zij hebben op zitting verklaard dat een onbekende man in Amsterdam, in het ‘Red Light District’, hun opdracht heeft gegeven voor de diefstal van de producten. In ruil voor die artikelen zouden de mannen drugs krijgen. De rechter is het met de officier van justitie eens dat er sprake is van zogenoemd mobiel banditisme. Dat zijn rondtrekkende bendes met als doel verhandelbare spullen te stelen en daarna weer te verdwijnen.

Doelgericht en georganiseerd

Volgens de rechter gingen de mannen doelgericht en georganiseerd te werk en waren ze uit op de Durex-artikelen. De officier van justitie had een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden geëist. Omdat de mannen niet eerder zijn veroordeeld is de opgelegde straf lager dan de eis.