36 maanden cel voor automobilist die dodelijk verkeersongeval veroorzaakt

Een 47 jarige man uit Hoofddorp is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden en een rijontzegging van vijf jaren wegens het veroorzaken van een dodelijk ongeval in 2015 in Aalsmeer. De rechtbank had een lagere gevangenisstraf opgelegd, namelijk 30 maanden.

Zeer hoge mate van schuld

De man reed als automobilist veel te hard over een smalle weg, terwijl hij onder invloed was van meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Hem was bovendien bekend of had bekend moeten zijn dat op die weg ’s avonds laat fietsers reden. De man verloor de macht over het stuur en kwam in een slip terecht. Hierdoor reed hij op twee fietsers af, die hij ook aanreed. Een fietser overleed ter plekke en de andere fietser raakte zwaargewond. Het hof beoordeelt het gedrag van de man als zeer onvoorzichtig en onoplettend.

Hogere straf

Anders dan de rechtbank vindt het hof niet dat sprake was van roekeloos rijgedrag; hiervan is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake. Toch legt het hof een hogere gevangenisstraf op. Het hof laat hierdoor weten dat het zwaar tilt aan dergelijk asociaal verkeersgedrag waar anderen – waaronder ook de nabestaanden - het slachtoffer van worden.