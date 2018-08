Bouw groeit aan alle kanten

De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het aantal vacatures is verder opgelopen, net als het aantal ondernemers dat aangaf last te hebben van personeelstekort. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouwnijverheid.