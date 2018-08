Hr-ketel populair in nieuwbouw tot grote schrik van Natuur & Milieu

De groei van duurzame alternatieven, zoals warmtepompen, vlakt af. Met name bij nieuwbouwwoningen is het marktaandeel van hr-ketels gestegen. Dit blijkt uit de eerste Gasmonitor van Natuur & Milieu, Stedin en Alliander.

Natuur & Milieu onderzocht samen met Stedin en Alliander welke warmte-installaties Nederland aanschaft: hr-ketels, warmtepompen, pelletkachels, biomassaketels, zonneboilers en inbouwkookplaten. Hiervoor is gekeken naar de verkoopcijfers van de afgelopen vijf jaar en het aantal aangevraagde subsidies (ISDE). De cijfers lopen tot en met 2017.

‘Dit is opmerkelijk. We moeten juist van het aardgas af. De verkoop van duurzame alternatieven moet dus omhoog, die van hr-ketels zo snel mogelijk omlaag. Alleen zo kunnen we aan de klimaatdoelstellingen van het kabinet voldoen,’ aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Hr-ketel populair in nieuwbouw

Bij nieuwbouwhuizen stijgt de verkoop van hr-ketels explosief. In 2014 kreeg 51% van de nieuwbouwwoningen een hr-ketel, in 2016 was dit 75% van alle nieuwbouwwoningen. Een hr-ketel gaat 15 jaar mee. Dit betekent dat tot 2031 75% van de nieuwbouwwoningen uit 2016 aan het gas vastzit.

Groei warmtepompen stagneert

Tussen 2015 en 2016 steeg de verkoop van warmtepompen met 44%. In 2017 steeg de verkoop met slechts 15%. De verkoop van hr-ketels daalde in 2016 maar steeg in 2017 weer met 3%. Klik

hier voor de tabel met alle absolute verkoopcijfers.

Transitie in de keuken

Koken op gas raakt echter uit. Elektrische inbouwkookplaten zijn populair: de verkoop hiervan stijgt, ten koste van gaskookplaten.

2050: alle woningen aardgasloos

De ambitie van het kabinet-Rutte 3 is dat in 2050 alle huizen van het aardgas af moeten zijn. Per 1 juli 2018 is de gasaansluitplicht voor nieuwbouw komen te vervallen. In het klimaatakkoord worden nu afspraken gemaakt om de bestaande bouw, ruim 7 miljoen aansluitingen, aardgasvrij te maken.

Over het onderzoek

De transitie van aardgas naar duurzame warmte in woningen en andere gebouwen zal een verregaande impact hebben op het huidige elektriciteits- en gasnet in Nederland. Het is voor netbeheerders van belang goed zicht te hebben op deze ontwikkelingen, zodat ze tijdig aanpassingen in het energienet kunnen realiseren. De inzichten uit deze Gasmonitor helpen alle betrokkenen om deze warmtetransitie zo goed mogelijk vorm te geven. De ambitie is om de Gasmonitor jaarlijks te laten verschijnen.

Tip van onze redactie: nu de warmtepompen nog zo duur zijn in aanschaf, zou je kunnen overwegen om de eerste jaren een hr-ketel te huren.