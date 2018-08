Afscheidsbrief gevonden bij onderzoek incident gemeentehuis

De politie weet de identiteit van de dode man die woensdag werd gevonden na de brand in het gemeentehuis in Bemmel. Het gaat om een 59-jarige man zonder vaste woonplaats. Dit is dezelfde man waarover enkele uren voor de brand een melding binnenkwam.

In die melding bleek dat de man mogelijk een gevaar voor zichzelf of anderen kon zijn. Uit de melding bleek niet waarop de dreiging was gericht. De zoekactie die gisteren kort na middernacht werd gestart, had dan ook geen link met het gemeentehuis. Ook waren er eerder geen concrete dreigingen geuit naar de gemeente die te linken zijn aan de gebeurtenissen van gisteren.

Beelden en brief

Met de identificatie van de dode man is het onderzoek nog niet afgerond. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Er zijn sporen vastgelegd en er zijn doorzoekingen in huizen gedaan. De politie heeft bovendien camerabeelden veiliggesteld, waarop te zien is hoe de auto het gemeentehuis binnenrijdt en de brand ontstaat. Ook is er een afscheidsbrief van de man gevonden. Op basis van deze bevindingen gaat de politie er op dit moment vanuit dat de actie bij het gemeentehuis door één persoon is uitgevoerd. Mede daardoor schat de politie dan ook in dat er geen verdere dreiging is richting de gemeente of het gemeentehuis.

Bekend bij politie

Woensdag meldde de politie al dat de man bekend was bij het zorgkader. Dat roept vragen op over zijn verleden. De man was bekend bij de politie. 'Gedetailleerde informatie wordt hier niet over bekend gemaakt, dat zou de privacy van de man en zijn nabestaanden op dit moment teveel schaden', aldus de politie. Ook over de inhoud van de afscheidsbrief doet de politie om die reden geen mededelingen.