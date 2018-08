Flamingo-ei ontdekt in DierenPark Amersfoort

Tijdens de ochtendronde deden de dierverzorgers van DierenPark Amersfoort een bijzondere ontdekking. Bij de flamingo’s ligt een ei in het nest. “Wij zijn hier heel blij mee, want onze flamingo’s planten zich maar heel zelden voort ”, legt dierverzorger Sander Drost uit. “Het is nog een heel vroeg stadium, dus of dit ei uit gaat komen of zelfs bevrucht is, dat blijft afwachten. Maar tot nu toe ziet alles er goed uit en wordt er flink gebroed.”