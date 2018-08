OM eist in 17 jaar oude moordzaak Bladel 16 jaar celstraf

Doodgeschoten

Het bleef 17 jaar lang onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de dood van een inwoner van de Antoon Coolenlaan in Bladel. In de flatwoning werd de 41-jarige man doodgeschoten. Op 22 augustus 2001 trof de politie na een melding op de tweede verdieping van een flat een dode man aan. Het slachtoffer in de woning had drie schotwonden, waardoor hij kort daarvoor was overleden. Dankzij een getuige in de woning en getuigenverklaringen van veel buren kon een beeld worden verkregen van het misdrijf. Maar het onderzoek leidde destijds niet tot de aanhouding van de gevluchte verdachten.

DNA-match

Een DNA match met de sporen van het misdrijf en een persoon in de Belgische DNA-databank leidde in 2015 tot de aanhouding van een Belg. Twee andere Belgen melden zich een paar dagen later bij de politie. De drie mannen moesten zich vandaag verantwoorden voor dit levensdelict. Naast de afgevuurde kogels is het slachtoffer ook bestolen van geld en drugs. De man die ook in de woning was werd gedwongen – onder bedreiging van een wapen – plaats te nemen naast het stervende slachtoffer.

Nauwe en bewuste samenwerking

De officier sprak van een ripdeal waar bij de drie mannen met twee wapens naar de woning van het slachtoffer zijn gegaan. Onduidelijk is gebleven wie de dodelijke schoten heeft gelost. De verdachten verklaren hier ieder anders over. De officier acht alle drie verantwoordelijk nu ze gezamenlijk optrokken en alle drie een belangrijk aandeel in de gebeurtenis hadden. De mannen waren ten tijde van de ripdeal 20 jaar oud. De officier hekelde het gebrek aan medeleven of berouw en stond stil bij de lange tijd die de nabestaanden in onzekerheid hebben moeten doorbrengen.