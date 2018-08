Jumbo stopt met verkoop van levende kreeften na protesten PvdD Utrecht

Jumbo stopt in al haar foodmarkten met de verkoop van levende kreeften. Dit naar aanleiding van protestacties en campagnes van Partij voor de Dieren Utrecht tegen de verkoop van levende kreeften in de nieuwe Jumbo foodmarkt in Leidsche Rijn Centrum. Eerder al beloofde Jumbo ‘voorlopig’ geen levende kreeften te gaan verkopen in dit filiaal, maar deze week liet Jumbo de PvdD weten dat ze aan de hand van de PvdD-protesten besloten hebben om in het najaar te stoppen met de verkoop van levende kreeften in ál haar foodmarkten.