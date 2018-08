Verdachten van ladingdiefstal aangehouden na achtervolging

Na een korte achtervolging stopte het voertuig en zetten de twee inzittenden het op een rennen. De politie was sneller en hield een 33-jarige man uit Eindhoven en een 24-jarige man uit Geldrop aan. De bijrijder gooide tijdens zijn vlucht iets weg. Dit bleek een sleutel van een bestelbus te zijn. Na een zoektocht in de omgeving is de bestelbus aangetroffen met daarin vele dozen met sportschoenen. Deze schoenen zijn vermoedelijk eerder die vrijdag gestolen uit een langs de A50 geparkeerde vrachtwagen. De verdachten zitten in voorlopige hechtenis en worden maandag voorgeleid.