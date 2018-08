Man mishandeld met riem tijdens Havenfeest

Bij de EHBO-post van het Havenfeest in Zierikzee was zondagmorgen een ruzie. Een man werd geslagen met een riem. Twee verdachten werden aangehouden.

Rond 03.30 uur ontstond er een opstootje bij de EHBO-tent aan de Nieuwe Haven. Agenten en bikers van de politie gingen er naar toe. Onderweg renden beveiligers langs hen. Zij gaven door dat er geslagen was met een riem en dat één van de verdachten mogelijk een vuurwapen bij zich had. Ze wezen naar een van de zijstraten waar de verdachten naartoe vluchtten. Op de Lange Groendal zagen ze twee mannen en een vrouw lopen die voldeden aan het signalement. Eén man probeerde weg te komen door een dranghek voor de weg te zetten. Hij zette het op een lopen maar struikelde in de Sint Domusstraat over bloempotten. Hij bleef zich verzetten tegen de aanhouding. Meerdere malen werd hij gewaarschuwd. Ondanks een pijnprikkel werkte hij nog steeds niet mee. Daarop is geweld ingezet waarna de agenten hem konden afboeien en aanhouden voor openlijke geweldpleging.

Onder verzet aangehouden

De tweede man gaf ook geen gehoor aan de bevelen van de agent. Omdat hij mogelijk in bezit was van een vuurwapen is hij met hulp van een beveiliger naar de grond gebracht en afgeboeid en aangehouden voor poging zware mishandeling en openlijk geweld. Bij hem werd geen vuurwapen aangetroffen. De vrouw die bij het drietal hoorde probeerde een riem onder haar trui te verstoppen. Deze riem is in beslag genomen en de mannen zijn ingesloten voor verhoor. Daar is een alcoholtest bij hen afgenomen. De eerste verdachte had een alcoholpromillage van 930 ug/l en de andere man 730 ug/l. De vrouw is naar huis gestuurd.