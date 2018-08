Vrouw steekt man neer in Rotterdam

In Rotterdam is zondagavond een man gewond geraakt bij een steekpartij. Dit maakte de politie bekend.

Het steekincident vond plaats in de Ariadnestraat en de politie heeft een verdachte aangehouden. De vrouw is ingesloten op een politiebureau en zal gehoord worden over het incident.

De man is met nog onbekend letsel naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de achtergrond van het steekincident.