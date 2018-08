Albert Heijn zit duidelijk niet te wachten op de Liegebeestverkiezing

Wakker Dier trekt de nominatie in van Albert Heijn als kandidaat in de Liegebeestverkiezing. De supermarktketen stond op de nominatielijst vanwege een valse claim over welzijn op de verpakking van plofeend. Albert Heijn heeft toegezegd de verpakking te zullen aanpassen.

“Fijn dat Albert Heijn de consument niet langer om de tuin zal leiden. Al betreuren we het wel dat ze hun praatjes aanpassen in plaats van ze waar te maken,” aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.

De bluf van Albert Heijn

Albert Heijn heeft mooie praatjes over het leven van de eenden die eindigen als zijn huismerk eendenborst. Op de verpakking staat: “De bijzondere smaak en de malsheid van het vlees worden beïnvloed door het voedsel en de leefomstandigheden van de dieren.” Hiermee wekt de super de suggestie dat als de eend goed smaakt, het ook prima is gesteld met de leefomstandigheden. Maar het vlees is afkomstig van doorgefokte plofeenden, die nooit buiten komen en geen toegang hebben tot zwemwater. Albert Heijn geeft toe dat de verpakking verkeerd begrepen kan worden en zal deze daarom aanpassen.

Jumbo, Campina, Rabobank en ECOstyle

Er zijn nog vier resterende genomineerden: Jumbo, Campina, Rabobank en ECOstyle. Jumbo is genomineerd omdat hij zijn klanten adviseert levende kreeft in te vriezen zodat het dier wordt verdoofd. Maar invriezen is geen bewezen verdovingsmethode. Campina schetst op haar verpakking het beeld dat zij alles doet om koeien zo oud mogelijk te laten worden, terwijl melkkoeien meestal voor hun zesde verjaardag naar de slacht gaan.

Rabobank pretendeert in een ‘verduurzamings’-campagne dat hij de voedingssector wil verduurzamen. In werkelijkheid investeerde de bank tussen 2012 en 2017 voor miljarden euro’s in onder andere megastallen. Dierenvoeding van het merk ECOstyle is genomineerd vanwege de verwarrende merknaam. De voeding is namelijk niet eco of biologisch, maar gemaakt van onder andere plofkip en industrievarken.

Liegebeestverkiezing

Met de jaarlijkse Liegebeestverkiezing brengt Wakker Dier leugenachtige claims over dierenwelzijn aan het licht. Bedrijven die liegen of misleiden over dierenwelzijn, zetten consumenten namelijk op het verkeerde been. Hierdoor krijgen écht diervriendelijkere producten geen eerlijke kans. Op 3 september wordt het grootste Liegebeest van 2018 bekend gemaakt.

Winnaars voorgaande jaren

In voorgaande jaren won onder andere plofkipgigant KFC met het praatje “don’t worry, eat happy” en sleepte supermarkt Plus de titel in de wacht vanwege haar Goudse Kaas met stalmelk, waarop een afbeelding van een koe in de wei stond. De kaas van Plus wordt inmiddels gemaakt van honderd procent weidemelk.