Politie tast in duister over bloedspoor in Drimmelen

Drimmelen Het uitgebreide onderzoek naar aanleiding van een aangetroffen bloedspoor zondag aan de Stationsweg in Drimmelen heeft geen resultaat opgeleverd. De politie weet niet van wie het spoor is. Een oproep aan de gewonden persoon:meld jezelf.

Op zondag 26 augustus 2018 om 9.20 uur vond een bewoner van de Stationsweg een bloedspoor in zijn achtertuin. Bij het bloedspoor lag ook een broeksriem. Het leek erop dat er iemand op een tuinstoel had gezeten in de tuin. De bewoner belde de politie. Er is direct een zoekactie opgestart. De omgeving is afgezocht met speciale honden en een drone van de Brandweer heeft van boven bekeken of er niemand lag. Er werd niemand aangetroffen. Ook een buurtonderzoek leverde geen uitsluitsel.