Dode man in bosjes aangetroffen in Naaldwijk

Aan de Lange Broekweg in Naaldwijk is maandagavond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie.

De persoon werd buiten in de bosjes aangetroffen. Het de indentiteit van het slachtoffer is nog weinig bekend. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. De politie doet onderzoek en maakt gebruik van de helikopter om overzichtsfoto's te maken.