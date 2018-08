Aanhoudingen na onderschepping 3500 kilo cocaïne

Na de onderschepping van 3500 kilo cocaïne in de haven van Antwerpen heeft de politie maandag in Oosterhout drie mannen en een vrouw aangehouden bij het inspecteren van de smokkelcontainer. In Woerden is een vierde man aangehouden.

In Oosterhout gaat het om de 54-jarige Belgische chauffeur van de vrachtwagen uit Turnhout, twee mannen van 55 en 58 jaar oud en een 33-jarige vrouw, allen uit Oosterhout. In Woerden werd een 31-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Bananen

De douane in de haven van Antwerpen trof de cocaïne afgelopen weekend aan in een zeecontainer met een partij bananen als deklading. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland en afkomstig uit Zuid-Amerika.

Bedrijventerrein

De Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid greep onder het gezag van het Landelijk Parket in nadat de container maandag werd afgeleverd op een adres op het bedrijventerrein in Oosterhout. Daar zijn de drie mannen en de vrouw aangehouden. De vierde man werd later op die dag in Woerden aangehouden. Aansluitend heeft de politie op diverse plaatsen huiszoekingen verricht waarbij onder andere administratie en gegevensdragers in beslag zijn genomen. De officier van justitie van het Landelijk Parket beslist wie er donderdag worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.