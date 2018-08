Nederland weigert een op de vijf Syrische asielzoekers vanwege radicale opvattingen

Ongeveer een op de vijf Syrische vluchtelingen die worden voorgedragen voor asiel in Nederland via de zogenoemde Turkijedeal valt af vanwege extremitische sympathieën of zeer conservatieve opvattingen.

Dat zegt Paul van Musscher, landelijk portefeuillehouder vreemdelingezaken en migratiecriminaliteit bij de politie, in de Volkskrant. Politiechef Van Musscher in de krant: ‘Als jij zegt: mijn kinderen gaan koste wat kost niet in gemengde klassen of er wordt niet samen gezwommen, dan gaat er een streep door je dossier en kom je Nederland niet in’'.

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR draagt kwetsbare vluchtelingen voor om vanuit Turkije opgenomen te worden in Europese landen. De politie, de immigratiedienst en het COA onderzoeken daarna of de vluchteling in Nederland past. Er wordt dan gekeken of de vluchteling mogelijk een gevaar zou kunnen zijn voor de nationale veiligheid, naar de denkbeelden van de vluchteling en zijn aanpassingsvermogen. Het ministerie van Justitie wijst er daarnaast ook op dat vluchtelingen zich soms uit eigen beweging terugtrekken als ze uitleg hebben gekregen over de Nederlandse normen en waarden op het gebied van diversiteit en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Vorig jaar kwamen ongeveer 2.100 Syriërs rechtstreeks vanuit Turkije naar Nederland. Dit jaar ligt aantal met 288 tot en met juli een stuk lager.