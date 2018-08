Familie Titulaer geeft 250 robots in bruikleen aan Museum Speelklok

De familie van de in 2017 overleden sterrenkundige en tv-presentator Chriet Titulaer geeft 250 robots in bruikleen aan het Utrechtse Museum Speelklok.

Een groot deel van de robots wordt verweven in de tentoonstelling Robots love Music die vanaf 21 september te zien is.

De tot de verbeelding sprekende en kleurrijke verzameling van meer dan 250 robots in uiteenlopende vormen en maten is door de jaren heen door Titulaer bij elkaar verzameld vanuit zijn interesse voor wetenschap, techniek en vooruitgang. Nederlands beroemdste sterrenkundige liet in de jaren tachtig in zijn tv-programma Wondere Wereld muziek spelende robots zien. ‘Titulaer zette mensen aan tot denken en dat is precies wat Museum Speelklok ook wil bereiken met de tentoonstelling over robots en muziek’, aldus Ebelin Boswinkel, Hoofd Presentatie & Educatie.

Chriet Titulaer wist als geen ander wetenschap en techniek op een bevlogen manier voor een groot publiek toegankelijk te maken en is dan ook een inspiratie voor het museum. Boswinkel: ‘Museum Speelklok is trots op de bijzondere aanvulling op de tentoonstelling Robots love Music die oude en moderne muziekrobots toont en laat zien dat zij naast hersens ook een hart hebben. De robots van Titulaer passen hier perfect tussen.’ Naast de robots vertoont het museum ook fragmenten uit het tv-programma Wondere Wereld.

De tentoonstelling Robots love Music is vanaf 21 september 2018 t/m 3 maart 2019 te zien in Museum Speelklok. Talloze muziekrobots van over de hele wereld, waaronder de hypermoderne Shimon en de manshoge Klarinetspeler zijn dan in Utrecht te bewonderen. Ook zijn er gedurende de tentoonstelling robotevenementen in andere Utrechtse locaties.