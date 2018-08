Man (43) uit Gelderland verdacht van voorbereiding aanslag op moslims

Onderzoek OM

Het OM Oost-Nederland onderzoekt of de 43-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een geweldsmisdrijf met een terroristisch oogmerk. Op vrijdag 7 september is er bij de rechtbank in Arnhem een pro forma zitting. De man uit de gemeente Lingewaard is op 23 mei aangehouden en zit sinds die tijd in voorlopige hechtenis.

Geweld tegen moslims

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van informatie dat de man geweld tegen moslims gerechtvaardigd achtte en handelingen zou verrichten om daartoe over te gaan. Ook was er informatie dat hij mogelijk over een hoeveelheid explosieven kon beschikken. Bij een doorzoeking in zijn woning is een alarmpistool en een groot aantal scherpe kogelpatronen in beslag genomen.

Vooralsnog geen aanwijzingen

De man is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een geweldsmisdrijf met een terroristisch oogmerk en voor het overtreden van de Wet Wapens en Munitie. Van een terroristisch oogmerk is sprake als de verdachte de bedoeling heeft gehad om de bevolking of een deel daarvan vrees aan te jagen. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen gevonden dat de man een concreet plan voor een aanslag had.

Psychische gesteldheid

Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de feiten en naar de psychische gesteldheid van de man. De stand van zaken in deze onderzoeken wordt op de pro forma zitting van 7 september besproken. Het Openbaar Ministerie acht het van groot belang dat mensen die zich schuldig maken aan gewelddadig extremisme worden opgespoord en vervolgd. Het Openbaar Ministerie treedt op tegen een ieder die met een terroristisch oogmerk gewelddadige handelingen voorbereidt of uitvoert, ongeacht de ideologische motieven van de verdachte.