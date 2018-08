Woning onbewoonbaar na brand in rieten kap Houten

Dinsdagavond moest de brandweer in Houten naar een woningbrand aan de Galliërspoort. Aldaar stond een rieten dak van een woning in lichterlaaie.

Specialisten rieten daken

De brandweer kwam massaal ter plaatse met meerdere eenheden om de brand te bedwingen. Daarbij werden zij ook bijgestaan door het brandweerteam met specialisten op het gebied van brand in rieten daken.

Babyvuurpijl

Volgens de brandweer is de brand ontstaan door een babyvuurpijltje en is er geen sprake van opzet. Het rieten dak is gedeeltelijk verwijderd om de brand in de kiem te kunnen smoren. De woning is tijdelijk onbewoonbaar en de bewoners zijn elders opgevangen.