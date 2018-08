Alberto Stegeman plaatste nepbom op legerbasis Oldebroek

Het verdachte pakketje dat vorige week dinsdag werd aangetroffen op de legerbasis Oldebroek, blijkt afkomstig van programmamaker Alberto Stegeman. Met de actie heeft Stegeman Defensie opnieuw in de verlegenheid gebracht.

In zijn programma Undercover Nederland op 6 laat hij zien hoe het hem gelukt is om een nepbom te plaatsen op een legerbasis in Oldebroek.

Op die dinsdag werd op het Artillerie Schietkamp ‘t Harde groot alarm geslagen nadat een ‘verdacht pakketje’ zou zijn gevonden in de eetzaal van het complex. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie werd ingeschakeld om het pakketje te ruimen. Stageman zegt tegenover SBS6 dat hij op deze manier wil aantonen dat de beveiliging van Defensie nog steeds niet deugt.

Volgens Stegeman lag er naast de nepbom, overduidelijk gemaakt van kinderklei, een foto van hem en een kopie van een artikel waarin voormalig minister van Defensie Hennis beterschap beloofde na zijn eerdere acties.

Derde keer op ''bezoek'' bij Defensie

Eerder wist de undercoverjournalist al dichtbij een gevechtsvliegtuig te komen op een kazerne in het Drentse Havelte. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden. Vorig jaar wist hij, gehuld in camouflagekleding, de militaire basis Oirschot binnen te komen. Defensie zegt een onderzoek gestart te zijn.

De nieuwe aflevering van Undercover Nederland is vrijdag te zien om 21:30 op 6.