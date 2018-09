Politiehond Elmo grijpt inbreker op heterdaad

Tegen 06.00 uur kreeg de politie een melding dat er glasgerinkel werd gehoord bij een café/restaurant op De Lind in Oisterwijk. Ook zagen getuigen schimmen in dat gebouw lopen. De toegesnelde politie kon al snel een verdachte aanhouden op het achtererf van het café.

Volgens de getuigen was er echter sprake van twee verdachten. Een van hen verschanste zich dus kennelijk binnen in het pand en daarom werd politiehond Elmo ingezet. Die vond de verdachte die zich op een toilet verstopt had al snel. Deze man was alleen niet van plan zich over te geven. Hij gooide met glas naar de hond en dreigde met een fles die hij in zijn handen had. Bewapend met een afweerschild en zijn hond kon de hondengeleider dichterbij komen en zo lukte het Elmo om de inbreker te overmeesteren. Na zijn aanhouding moest de verdachte voor behandeling van zijn bijtwonden naar het ziekenhuis worden gebracht. Beide verdachten (18 en 20 jaar oud) zijn ingesloten.