NS komt met nieuwe dienst Flex: ook particuliere reizigers kunnen nu achteraf betalen

Hierdoor hoeven reizigers geen saldo meer vooraf op hun ov-chipkaart te zetten. De NS biedt de nieuwe dienst Flex aan. De kosten van de gereisde kilometers per trein, tram. bus, metro en ov-fiets worden via het nieuwe systeem elke maand van de rekening afgeschreven.

Wie gebruikmaakt van deze dienst betaalt een euro per maand extra voor een abonnement. Voor mensen zonder abonnement kost het eenmalig tien euro. Reizigers die met de dienst Flex reizen, krijgen aan het eind van de maand een factuur voor het reizen. Voor reizigers met een business card was achteraf betalen al langer mogelijk. Reizigers die NS Felx gebruiken, moeten nog wel gewoon in- en uitchecken op het station.