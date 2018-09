Algazelle geboren in DierenPark Amersfoort

“Wij zijn erg blij met de komst van deze kleine”, vertelt dierverzorger Richard van Sluis. “Het jong maakt het goed en heeft de eerste stapjes al gezet.” Deze antilopesoort is in het wild uitgestorven.

Algazellen zijn te herkennen aan de hoorns die een meter lang kunnen worden. In het Amersfoortse dierenpark leven twee mannetjes en twee vrouwtjes en de groep is nu uitgebreid met een vijfde algazelle. “We zagen de moeder al een tijd op springen staan, dus we wisten dat we elk moment een jong konden verwachten”, aldus Richard. “Na een dracht van ongeveer zevenenhalve maand is er een jong geboren. De kleine algazelle is een vrouwtje.”

Algazellen zijn afleggers, wat betekent dat de nieuwkomer nog niet direct meeloopt met de ouders. “Het jong ligt de eerste tijd nog een beetje verstopt en moeder gaat verschillende keren per dag naar het jong toe om het te voeden”, legt de dierverzorger uit. “Als onze pasgeboren dame de komende weken verder aansterkt zal je haar steeds vaker zien.” De algazellen zijn te bewonderen vlakbij de uitgang van DierenPark Amersfoort.