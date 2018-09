Arrestatie met geweld om kat van buren

De politie in Middelburg moest maandagavond op de Buitenhove hard ingrijpen tijdens de arrestatie voor het verduisteren van een kat.

De 57-jarige verdachte uit Middelburg had de kat van de buren in zijn huis en wilde deze om onduidelijke redenen niet teruggeven. De politie trachtte te bemiddelen en de verdachte ging in eerste instantie het gesprek met de politie aan, maar hij wilde uiteindelijk niet meewerken. De agenten keerden met een machtiging terug. Op dreiging van het forceren van de deur opende de verdachte de voordeur en gaf een agent een kopstoot.

De agent kon de slag nog net ontwijken. De verdachte verzette zich bij zijn arrestatie waardoor de politie geweld moest gebruiken. De verdachte werd geboeid en voor verhoor ingesloten. De kat ging terug naar de eigenaar en de agent deed aangifte van poging zware mishandeling.