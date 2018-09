Waarschuwing voor onweersbuien met veel neerslag door KNMI

Er zijn vanochtend in een groot deel van het land wolkenvelden aanwezig, in het noordoosten zijn er ook zonnig perioden. In de loop van de ochtend gaat de zon op steeds meer plaatsen schijnen. In de middag ontstaan er vervolgens stapelwolken die vooral in het midden en zuiden kunnen uitgroeien tot regen- en onweersbuien. Omdat de buien langzaam bewegen kan er lokaal veel neerslag in korte tijd vallen. Langs de zuidwestkust is er kans op laaghangende bewolking vanaf zee. De middagtemperatuur ligt tussen 21°C langs de kust en 27°C plaatselijk in het oosten en noordoosten. De zwakke, langs de kust matige, wind is noordoostelijk, in het westen noordelijk.