Nominaties Gouden Kalveren 2018 bekendgemaakt

Dinsdagavond heeft het Nederlands Film Festival (NFF) onder toeziend oog van filmminnend publiek en vele filmmakers in Utrecht de Gouden Kalveren-nominaties bekendgemaakt. De presentatie van de nominaties was in handen van Eric Corton en werd gehouden in een bomvolle Winkel van Sinkel.

Ivo Niehe

De uitreiking van de prestigieuze filmprijzen vindt plaats op het L’OR Gouden Kalveren Gala op vrijdag 5 oktober en is vanaf 19.30 uur rechtstreeks te volgen via filmfestival.nl. Diezelfde avond om 21.30 uur ontvangt presentator Ivo Niehe in zijn TV Show enkele nieuwe Gouden Kalf-winnaars. Deze speciale uitzending wordt live vanuit Utrecht op NPO1 door AVROTROS uitgezonden.

Toekenning nominaties

De Gouden Kalveren Jury bepaalt de nominaties voor de categorieën Korte Documentaire, Korte Film en Televisiedrama en Interactive. De jury voor Korte Documentaire wordt gevormd door documentairemakers Digna Sinke, Thomas Vroege en editor Gys Zevenbergen. De jury voor Korte Film en Televisiedrama bestaat uit schrijver, regisseur en animator Erik van Schaaik en de regisseurs/scenaristen Sacha Polak en Nouchka van Brakel. Voor het Gouden Kalf Interactive jureren Martijn de Waal, Sjef van Gaalen en Klasien van de Zandschulp. Deze nominaties worden dinsdag 2 oktober bekendgemaakt tijdens de NFF Interactive Gouden Kalf Avond.

Academy-model

De nominaties voor Speelfilm en Lange Documentaire worden bepaald volgens het Academy-model dat in 2015 is ingevoerd. Vakgenoten kiezen zelf de winnaars zoals dit ook gebeurt bij de internationale gerespecteerde filmprijzen zoals de Oscars (VS), de Bafta’s (VK) en de Césars (Frankrijk). De groep stemgerechtigden bestaat uit Gouden Kalf-winnaars, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen van A-filmfestivals en uit leden van de Dutch Academy For Film (DAFF). Dit jaar hebben 397 filmprofessionals zich geregistreerd als stemmer.

NOMINATIES DOOR GOUDEN KALVEREN JURY

De nominaties (op alfabetische volgorde van filmtitel) zijn:

Beste Korte Documentaire

The Atomic Soldiers – Morgan Knibbe

Piet is weg – Jaap van Hoewijk

Teledoc Campus: Tijd en tij – Marleen van der Werf

Beste Korte Film

Ultrakort: A Double Life – Job, Joris & Marieke

L’été et tout le reste – Sven Bresser

Reruns – Rosto

Beste Acteur Televisiedrama

Chiem Vreeken en Aleksej Ovsiannikov – One Night Stand XIII: Free Fight

Kees Hulst – Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Yannick Jozefzoon – One Night Stand XIII: Tom Adelaar

Beste Actrice Televisiedrama

Olga Zuiderhoek – Het geheime dagboek van Hendrik Groen

Ilse Warringa – De Luizenmoeder

Jouman Fattal – Zuidas

Beste Televisiedrama

One Night Stand XIII: Free Fight – Sven Bresser

Het geheime dagboek van Hendrik Groen – Tim Oliehoek

One Night Stand XIII: Tom Adelaar – Gonzalo Fernandez

NOMINATIES DOOR ACADEMY

De nominaties (op alfabetische volgorde van filmtitel) zijn:

Beste Sound Design

Herman Pieëte – Bankier van het Verzet

Jan Schermer – Beyond Words

Marco Vermaas – In Blue

Beste Muziek

Merlijn Snitker – Bankier van het Verzet

Harry de Wit – Cobain

Marc Lizier – Instant Dreams

Beste Camera

Mark van Aller – Bankier van het Verzet

Lennert Hillege – Beyond Words

Frank van den Eeden – Cobain

Beste Montage

Peter Alderliesten – Bankier van het Verzet

Jasper Quispel – In Blue

Wouter van Luijn – Wij

Beste Lange Documentaire

Alicia – Maasja Ooms

The Bastard – Floris Jan van Luyn

Bewaren – of hoe te leven – Digna Sinke

Liefde is aardappelen – Aliona van der Horst

The Long Season – Leonard Retel Helmrich

Beste Production Design

Harry Ammerlaan – Bankier van het Verzet

Elsje de Bruijn – Cobain

Harry Ammerlaan – Tulipani

Beste Mannelijke Bijrol

Pierre Bokma – Bankier van het Verzet

Wim Opbrouck – Cobain

Leopold Witte – Dorst

Aus Greidanus sr. – Oude Liefde

Beste Vrouwelijke Bijrol

Fockeline Ouwerkerk – Bankier van het Verzet

Margôt Ros – Dorst

Niki Verkaar – T’padashtun

Beste Acteur

Jacob Derwig – Bankier van het Verzet

Bruno Vanden Broecke – Billy

Achmed Akkabi – Broeders

Walid Benmbarek – Broeders

Beste Actrice

Rifka Lodeizen – La Holandesa

Maria Kraakman – In Blue

Katja Herbers – Weg van jou

Beste Scenario

Marieke van der Pol, Thomas van der Ree – Bankier van het Verzet

Jaap van Heusden, Jan Willem den Bok – In Blue

Rene Eller – Wij

Beste Regie

Joram Lürsen – Bankier van het Verzet

Jaap van Heusden – In Blue

Mike van Diem – Tulipani

Beste Film

Bankier van het Verzet – Alain de Levita, Sytze van der Laan, Sabine Brian voor NL Film en TV

Beyond Words – Floor Onrust, Noortje Wilschut voor Family Affair Films, Lukasz Dzięciol, Piotr Dzięciol voor Opus Film

Cobain – Stienette Bosklopper, Lisette Kelder voor Circe Films

La Holandesa – Daniëlle Guirguis voor Smarthouse Films, Hans de Weers, Elwin Looije voor FATT Productions

In Blue – Marc Bary, Steven Rubinstein Malamud voor IJswater Films