Jos B., verdachte in de zaak Nicky Verstappen, terug in Nederland

Jos B., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen is weer terug op Nederlandse bodem.

Hij is donderdagmiddag op Schiphol geland, zo meldt de lokale omroep L1 donderdag. Een gehuurd zakenvliegtuig bracht B. van Barcelona naar Schiphol. De Limburger werd na zijn landing op Schiphol meteen opnieuw aangehouden, aldus Rechtbank Limburg. B. zal binnen 24 uur verhoord worden door de rechter-commissaris. Hij blijft in ieder geval 14 dagen vastzitten. Als de officier van justitie Jos B. langer dan 14 dagen vast wil houden kan hij een vordering tot gevangenhouding indienen bij de rechtbank. De raadkamer van de rechtbank, die uit 3 rechters bestaat, zal dan gaan oordelen of Jos B. nog langer vast moet blijven zitten.

De 55-jarige B. werd anderhalve week geleden aangehouden in het binnenland van Catalonië op zo'n 50 kilometer van Barcelona. Daar woonde hij inmiddels. Hij was herkend aan de hand van foto's die de politie had verspreid toen hij werd geïdentificeerd als verdachte.