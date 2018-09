OM eist 18 maanden gevangenisstraf voor ontvoering baby Hannah

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant heeft vrijdag voor de rechtbank in Den Bosch gevangenisstraf geëist tegen de ouders van baby Hannah die verdacht worden van onttrekking van hun baby aan het wettig over haar gesteld gezag (in de volksmond ontvoering genoemd). Zij hoorden 18 maanden waarvan 6 voorwaardelijk tegen zich eisen. De baby was door Jeugdzorg uit huis geplaatst en het ouderlijk gezag ligt niet meer bij de biologische ouders.

Ontvoering

Op 26 februari 2018 zeer vroeg in de ochtend reizen de ouders vanuit hun - onder een valse naam gehuurde - huisje op een vakantiepark in Duitsland naar Eersel met het plan om Hannah bij de pleegmoeder weg te halen. Eerst zijn ze bij de woning van de pleegmoeder geweest en hebben haar achtervolgd naar de Lidl in Eersel, waar zij met Hannah boodschappen ging doen. Als zij de supermarkt uitkomt met Hannah in de Maxi Cosi op de boodschappenwagen en naar haar auto loopt, loopt de biologische vader achter haar aan. Bij de auto volgt dan een confrontatie waarbij de pleegmoeder en de biologische vader op een bepaald moment beide de Maxi Cosi vasthebben. De biologische moeder komt er dan bij en probeert de handen van de pleegmoeder los te maken. Ondertussen pakt de biologische vader Hannah uit de Maxi Cosi en samen met de biologische moeder rijden ze weg.

AMBER Alert

Alle beschikbare middelen werden ingezet om Hannah in veiligheid te brengen en tegen 13.00 uur gaat er een AMBER-alert uit. Onmiskenbaar een inbreuk op hun privacy, maar wel een – in de visie van het OM – gerechtvaardigde inbreuk. Er is sprake van een gewelddadige onttrekking door de biologische ouders van hun (op dat moment) slechts zes maanden oude, onder toezicht gestelde en uit huis geplaatste baby. En bovendien wordt gevreesd voor de gezondheid en het welzijn van baby Hannah. Begin van de avond wordt bekend dat verdachten zich vermoedelijk bevinden op een vakantiepark in Duitsland. Een Nederlander die daar op vakantie is, heeft het AMBER bericht gezien en herkent de vader. Even later wordt deze door de Duitse politie aangehouden terwijl hij op het park zijn hond uitlaat. In het huisje op het park wordt vervolgens Hannah in goede gezondheid aangetroffen met haar moeder, die dan ook wordt aangehouden. Hannah zit sinds dien op een veilige plek.

Opzet

Uit onderzoek blijkt vervolgens dat deze ontvoering niet zomaar een ingeving is geweest. Via de WhatsApp is tussen de twee gesproken over een ontvoering en worden ook de gegevens van de auto van de pleegouders gemeld. In de telefoon van de moeder worden zoektermen gevonden over “kind ontvoeren bij uithuisplaatsing”, “ vluchten voor jeugdzorg”, “jeugdzorg Portugal” en “vluchten naar Portugal voor jeugdzorg”.

“Uit dit alles blijkt dat ze weloverwogen deze ontvoering hebben gepland. En hebben de veiligheid die Hannah kreeg bij de pleegmoeder, op grove wijze geschaad,” aldus de officier ter zitting.

De moeder heeft verklaard dat zij helemaal onder de invloed van de vader is, dat ze door hem is voorgelogen. Hij zou gezegd hebben dat hij in België een rechtszaak over de zeggenschap over Hannah had gewonnen. Dat ze mee werd gezogen en niet anders kon dan meegaan in de in gang gezette handelingen. Daarentegen zegt de vader dat dit juist allemaal het idee en de wens van haar was.

“Ik geloof er echt helemaal niks van,” laat de officier weten, “wat mij betreft is het gewoon een gezamenlijk plan met een gezamenlijke uitvoering geweest. Zoals de vader in zijn eerste verhoor zelf aangaf: we zijn gewoon twee jonge mensen die hun kindje terug willen.”