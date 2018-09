Gewonde bij schietpartij in Groningen, verdachte aangehouden

De politie in Groningen is een onderzoek gestart naar aanleiding van een mogelijke schietpartij.

Volgens een woordvoerder van de politie zou op de Pleiadenlaan door een man op een auto zijn geschoten. De auto is hierna weggereden. De omgeving is afgezet en de politie is een sporenonderzoek begonnen.

Auto met kogelgaten

Verder op in de straat werd een auto met enkele kogel inslagen aangetroffen . De bestuurder hiervan was gewond en is door ambulancepersoneel onderzocht.

Verdachte aangehouden

In de omgeving van de Pleiadenlaan is met behulp van een politiehond een verdachte aangetroffen. De man is aangehouden en is naar een politiebureau gebracht. Hier zal worden onderzocht wat zijn rol is geweest bij het schietincident.