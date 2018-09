Howick (13) en Lili (12) dag voor uitzetting weggelopen bij pleeggezin

Spoedverzoek afgewezen

Vrijdagavond wees de rechtbank een spoedverzoek van advocaat Flip Schüller om de geplande uitzetting te verbieden alsnog af waardoor de kinderen zaterdag dan echt zouden moeten worden uitgezet. Afgelopen donderdag onderzocht een onafhankelijke psychiater in Armenië de moeder van Lili en Howick op verzoek van de Utrechtse voogdijinstantie Nidos. De arts concludeerde dat de moeder moet worden opgenomen en voor zolang niet voor de kinderen kan zorgen. Zij is nu in afwachting van een plaats in de kliniek.

Belangrijk nieuw feit

'Dit is een belangrijk nieuw feit, aangezien de Raad voor de Kinderbescherming uitging van, in het ergste geval, een korte tijdelijke breuk tussen moeder en de kinderen en eventueel de tijdelijke opname in een weeshuis, als ze kinderen al niet direct kon ophalen op vliegveld', stelde Schüller. Ook de Raad van State ging hiervan uit bij het oordeel dat Lili en Howick konden worden uitgezet. Met deze nieuwe ontwikkeling moet ervan worden uitgegaan dat het om een scheiding van zeker zes maanden zou gaan. Voor de duur van die periode zouden Lili en Howick dan in een kindertehuis moeten verblijven.

Kinderombudsman

Deze informatie komt bovenop andere ontwikkelingen waaruit steeds duidelijker blijkt wat de schade is voor de kinderen bij uitzetting, en dat er nog veel te weinig is geregeld om die schade te beperken. Zo heeft professor Scherder gesteld dat uitzetting zal leiden tot neurologische schade. Ook werd bekend dat er geen school is gevonden die de kinderen – die geen Armeens spreken – wil opnemen. Donderdag gaf de Kinderombudsman op grond van dit alles aan dat de uitzetting in strijd is met de fundamentele rechten van de kinderen.

'Schandalig' besluit

Het besluit van staatssecretaris Harbers om de uitzetting van de kinderen Howick en Lili door te zetten is schandalig, aldus Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: 'Als Nederland de kinderen uitzet naar Armenië, schendt het fundamentele kinderrechten.' Zij riep staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid nogmaals op om de kinderen niet uit te zetten. 'Hun toekomst ligt hier in Nederland.'

Al 10 jaar in Nederland

Howick en Lili wonen al tien jaar in Nederland. Hun moeder is een jaar geleden gescheiden van haar kinderen uitgezet naar Armenië. Staatssecretaris Harbers heeft laten weten dat Howick en Lili uiterlijk zaterdag 8 september het land moeten verlaten en hij geen gebruik zal maken van zijn discretionaire bevoegdheid. De Kinderombudsvrouw stelt dat Nederland fundamentele kinderrechten schendt als het de kinderen uitzet: 'We weten dat de moeder van Howick en Lili op dit moment niet in staat is om voor haar kinderen te zorgen, er is nog geen woonruimte en ze kunnen daar niet naar school.'