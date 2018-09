Eén op de vier jonge kinderen weet niet hoe je 1-1-2 belt

Big Hero 6

Wanneer en hoe kinderen 1-1-2 moeten bellen, is onderdeel van de EHBO-lessen voor kinderen op basisscholen. Superhelden Hiro en Baymax van de nieuwe Disney Channel serie Big Hero 6 gaan kinderen helpen deze belangrijke lessen te leren.

Huisdier

Ongeveer een kwart van alle ondervraagde kinderen tussen 6 en 12 jaar weet niet dat iedereen 1-1-2 mag bellen, ongeacht hoe oud ze zijn. Ze weten desgevraagd wel goed in welke concrete situaties ze mogen bellen. Zo weten ze dat zij zelf 1-1-2 mogen inschakelen wanneer iemand in levensgevaar is of als er een ongeluk gebeurd is en er geen volwassene in de buurt. Tegelijkertijd denkt bijna een kwart van de kinderen dat het ook het noodnummer mag bellen als er een huisdier op het dak of in de boom vastzit.

Meer EHBO op scholen

Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat ouders en scholen stilstaan bij het gebruik van het noodnummer en het opdoen van EHBO-kennis. Uit eerder onderzoek bleek dat de EHBO-kennis onder kinderen en jongeren veel te laag is. Ook kinderen kunnen in een noodsituatie terecht komen. De eerste minuten zijn cruciaal en soms van levensbelang. Daarom wil de hulporganisatie dat er meer EHBO op scholen wordt gegeven, zodat jonge kinderen leren wat zij moeten doen als er iets aan de hand is.

Disney Channel tv-serie

Om het bestaande EHBO-lesmateriaal voor kinderen aansprekender te maken, heeft het Rode Kruis de handen ineen geslagen met The Walt Disney Company. In de Disney Channel tv-serie Big Hero 6 spelen techgenie Hiro en zijn hypermoderne knuffelrobot Baymax de hoofdrol. Zij vormen samen met hun vrienden het legendarische superheldenteam en beschermen hun stad tegen schurken. Ook verlenen zij in de serie eerste hulp. Zo is de introductietekst van robot Baymax: klaar om te helpen! Nu spelen de Disney karakters ook de hoofdrol in het EHBO-lespakket voor de groepen 4 tot en met 6 dat het Rode Kruis voor basisscholen gratis ter beschikking stelt.