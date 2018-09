Reclamebord wokhouse in brand in Vlaardingen

In Vlaardingen is vanochtend vroeg een reclamebord van een restaurant in vlammen opgegaan.

De brand woedde aan het Liesveldviaduct. Bij aankomt van de brandweer bleek een reclamebord tegen de gevel van het Wokhouse in brand te staan. De brandweer had de brand snel onder controle en kon voorkomen dat de brand naar binnen sloeg. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.