Gemeentehuis in Rhenen beschoten

In het afgelopen weekend is het gemeentehuis van het Utrechtse Henen beschoten. 'Medewerkers van het gemeentehuis ontdekten maandagochtend een vernielde ruit aan de achterzijde van het pand en vonden een kogel. Daarop werden agenten ingeschakeld', zo laat de politie maandag weten.

Politieonderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident. De vernieling vond in het weekend plaats en er was in die periode niemand in het gemeentehuis aanwezig. Er wordt om die reden nader onderzoek gedaan naar het precieze tijdstip van het incident dat plaats vond tussen vrijdagmiddag 7 september en maandagochtend 10 september.

Getuigenoproep

Getuigen of mensen met meer informatie kunnen contact opnemen met de politie in Veenendaal via tel. 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of M-Online. De politie doet onderzoek naar de vernieling aan het gemeentehuis in Rhenen.