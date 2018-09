Gemeentehuis Utrechtse Rhenen beschoten

Het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen is beschoten. Maandagochtend werd er een kogel aangetroffen. Ook was er een raam beschadigd.

Medewerkers van de gemeente troffen maandagmorgen schade aan in een raam van het Huis van de gemeente en een kogel en waarschuwden de politie. De politie heeft de zaak op dit moment in onderzoek. Op het moment van het incident waren er geen medewerkers in het gebouw aanwezig.

De reden voor deze vernieling en wie hiervoor verantwoordelijk is of zijn, is niet bekend. Dat maakt deel uit van het politieonderzoek. Er is geen aanleiding of concrete dreiging voor dit incident bij de gemeente bekend. Burgemeester Hans van der Pas: “We zijn er door verrast maar hebben geen idee in welke hoek we het moeten zoeken; is het baldadigheid of een gerichte actie?” In overleg met de politie zijn uit voorzorg veiligheidsmaatregelen genomen. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen zich melden bij de politie.