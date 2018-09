ING-topman Koos Timmermans stapt op om witwasschandaal

Behalve de schikking van 675 miljoen, betaalt de bank ook 100 miljoen euro terug aan de overheid. Timmermans was tijdens de periode die door het Openbaar Ministerie is onderzocht onder meer verantwoordelijk voor ING Nederland.

In een persbericht schrijft de bank verder: "Wij betreuren de gevonden tekortkomingen en nemen deze zaak zeer serieus", aldus Hans Wijers, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ING. "Gezien de ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden sinds de aankondiging en in het belang van de bank, kwamen we tot de conclusie dat het gepast is dat de verantwoordelijkheid wordt genomen op het niveau van de directie. We hebben een serieuze taak voor de boeg en de Raad van Bestuur zet zich volledig in voor het voltooien van de verschillende initiatieven die we bij ING Nederland zijn gestart om onze behandeling van compliancerisico's verder te versterken. "

Het is onduidelijke of en zo ja hoeveel Timmermans meekrijgt. Het geldgraaien bij de bank was al eerder een heet hangijzer in Den Haag.