Man met steekwonden aangetroffen bij pierenbadje Beatrixpark

Dinsdag is in het Beatrixpark, nabij het pierenbadje, in de namiddag een gewonde man aangetroffen. 'Na onderzoek blijkt hij een aantal steekwonden te hebben opgelopen. Het slachtoffer werd direct naar het ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie woensdag.

Onderzoek

De politie is druk met het onderzoek bezig. 'Helaas is tot nog toe onduidelijk wat zich bij het pierenbadje precies heeft afgespeeld. Daarom vraagt de politie aan getuigen om zich te melden', aldus de politie.

Pierenbadje

De man werd rond 16.30 uur gevonden nabij het pierenbadje in het Beatrixpark. Heeft u iets gezien wat ons kan helpen in het onderzoek bel de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl