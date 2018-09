3 nieuwe onderwaterdrones voor Mijnendienst

Een grote stap voorwaarts voor de Mijnendienst van de Koninklijke Marine. Sinds woensdag beschikken ze over 3 Remus 100 Next Generation-systemen. Dat zijn onderwaterdrones met naast zich kijkende sonar en een camera.

Daarmee kunnen de bedienaars van de Remus onder water delen van de bodem in kaart brengen en objecten bekijken. Dat kunnen niet alleen mijnen, explosieven of andere voorwerpen zijn maar ook een vermist persoon.

Deze allernieuwste onderwaterdrone kan vooraf geprogrammeerde missies zelfstandig uitvoeren. De REMUS heeft zogenoemde Seebyte Neptune-software waardoor het zelf beslissingen neemt tijdens een missie. Ook kan de nieuwste versie samenwerken met andere Remus'en in een team. Door de vernieuwde onderwaterdrone hoeft de mijnenjager het mijnengevaarlijk gebied niet meer in. Voor het huidige mijnendienstpersoneel vormt het de eerste kennismaking met nieuwe technologie. Die is onderdeel van de uitbreiding van de huidige mijnenbestrijdingscapaciteit.

Geautoriseerd service center

De Directie Materiële Instandhouding neemt het onderhoud van de Remus voor haar rekening. Daarmee is het wereldwijd het enige marine onderhoudsbedrijf dat dit mag doen, als Authorized Service Center van producent Hydroid. De Duik- en Demonteer Groep werkt al vele jaren met een eerdere versie van de Remus.