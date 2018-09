Militairen bewaken station Amersfoort

Station Amersfoort is sinds woensdagochtend het toneel voor een grote crisisoefening. Het scenario: een terroristische aanslag. Naast de politie, de gemeente en de Veiligheidsregio heeft ook Defensie een belangrijke rol na dit soort aanslagen. Als civiele autoriteiten zelf de capaciteit of kennis missen, kunnen zij militaire ondersteuning vragen. Dat gebeurde dan ook woensdag tijdens de oefening Alert die tot donderdagmiddag doorgaat.

Bewaken en beveiligen

Zo'n 80 militairen van 44 Pantserinfanteriebataljon namen op verzoek van de politie speciale beveiligingstaken op zich. Zij patrouilleren vanavond, vannacht en morgen op en rond het station en bewaken nabijgelegen panden van ProRail en NS. Ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie en een zoekteam van mariniers (mariniers advanced search team) werden ingezet. Zij zochten in een treinstel naar verborgen wapens.

Belang van samenwerken

Minister van Defensie Ank Bijleveld nam vanmiddag een kijkje op het station en benadrukte het belang van samenwerking tussen verschillende partijen. “De kans op een aanslag is reëel. De aanslagen die we in het buitenland zien, kunnen ook hier gebeuren. We doen er daarom alles aan deze te voorkomen.”

Binnen 48 uur

Als er in Nederland een ramp gebeurt, kan Defensie in korte tijd ruim 4.000 beroepsmilitairen en reservisten op de been brengen om te helpen. Voor bewakings- en beveiligingstaken, maar ook voor het afzetten van wegen of het opvangen van mensen op kazernes. Verder leggen zij wanneer nodig noodvoorzieningen aan, zoals telefoonverbindingen en een noodhospitaal. Na een verzoek zijn de militairen maximaal binnen 48 uur beschikbaar. De reactietijd hangt af van de ernst van de situatie. Hoe hoger de dreiging, hoe korter de tijd.