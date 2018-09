Ryanair personeel staakt 28 september in Europa

Wie vrijdag 28 september van plan was met Ryanair te vliegen, moet zijn plannen aanpassen. Cabinepersoneel, uit verschillende Europese landen kondigde vandaag in Brussel aan op deze dag 24 uur te gaan staken. De staking kan alleen nog worden voorkomen als de aandeelhouders van Ryanair de directie dwingen de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en lokale wet en regelgeving toe te passen.

Aandeelhoudersvergadering 20 september

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ryanair aanstaande donderdag 20 september zal FNV Luchtvaart de aandeelhouders oproepen om de Ryanair-directie te dwingen zich als een goede werkgever te gaan gedragen. Dit betekent dat de Ierse luchtvaartmaatschappij de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden moet verbeteren en zich daarbij moet houden aan voorwaarden en rechten die gelden in het land waar de vliegbasis van het personeel gevestigd is.

Asmae Hajjari, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘Als de aandeelhouders hieraan geen gehoor geven, zal het cabinepersoneel in Nederland, België, Portugal, Spanje en Italië zeker staken 28 september. Ik sluit niet uit dat meer landen mee zullen doen.’

Europese Commissie

Vertegenwoordigers van de verschillende cabinevakbonden zijn vandaag in Brussel bijeen voor een gesprek met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. De bonden willen dat Europa de richtlijnen aanscherpt om het gedrag van luchtvaartmaatschappijen als Ryanair tegen te gaan. Daarmee wordt het ook een eerlijker speelveld voor luchtvaartmaatschappijen die zich wel aan nationale wetgeving houden.

Slecht werkgeverschap

Asmae Hajjari van FNV Luchtvaart: ‘Ryanair dreigt met ‘het herzien van de operatie in Nederland’. Dit zijn uitingen die Ryanair ook naar vakbonden in andere landen heeft gedaan. Echt onacceptabel, zo doen wij in Nederland geen zaken met elkaar. Ryanair blijft olie op het vuur gooien in plaats van afspraken te maken met vakbonden.’

Ultimatum maandag verlopen

Medio augustus crashten de onderhandelingen tussen FNV en Ryanair over een cao voor het cabinepersoneel. Maandag verliep een ultimatum van FNV aan Ryanair, dat niet op de eisen is ingegaan.