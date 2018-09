Gewonde bij ongeval in Schiedam

De bestuurster was mogelijk onwel geworden en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Naast de lantaarnpaal was ook nog een bewegwijzeringsbord omver gereden. Een berger kwam ter plaatse om de auto op te halen, deze was flink beschadigd. De gemeente zal zorgdragen voor de omgereden lantaarnpaal en verkeersbord.