Prinjesdagcijfers: koopkracht stijgt met 1,5 procent

Bijna alle huishoudens (96 procent) gaan er op vooruit. Dat blijkt uit cijfers in de Macro-Economische Verkenningen, een belangrijk financieel slutk voor Prinsjesdag, waarin de NOS inzage heeft gekregen. De koopkracht had nog een stuk hoger kunnen uitvallen, maar per 1 januari worden de btw-percentages verhoogd. Daardoor wordt de stijging van de koopkracht getemperd. Het kabinet wil geld gaan uitgeven aan koopkrachtreparatie, maar zal ook miljarden gaan investeren in defensie, onderwijs en infrastructuur.

Overheidsbegroting in de plus

Door deze extra uitgaven verslechter wel het structureel EMU-saldo dat nu uitkomt op 0,4 procent. De Europese ondergrens is 0,5 procent. Het EMU-saldo is een financiële meetlat voor Europese landen waarmee de gezondheid van de overheidsfinanciën wordt uitgedrukt. Eigenlijk zou dat percentage nul of hoger moeten zijn. Maar omdat het goed gaat met de economie en de mensen de afgelopen jaren veel hebben ingeleverd vindt het kabinet een negatief saldo nu acceptabel. De overheidsbegroting komt dit jaar wel in de plus uit, op een begrotingsoverschot van 1 procent, door onder meer de schikking van 775 miljoen euro met ING.