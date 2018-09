Bedrijfsongeluk: mannen krijgen lading hete stookolie over zich heen

Ze stonden op een schip dat stookolie aan het laden was, toen de slang losschoot en ze de hete stookolie ove zich heen kregen. Dit meldt RTV Rijnmond.

Er is een traumahelikopter opgeroepen. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De melding kwam van de APM Terminal aan de Coloradoweg, aldus de lokale zender.