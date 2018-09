Witwasonderzoek naar criminele erfenis van Karel Pronk

De FIOD, politie-eenheden in Den Haag en Amsterdam en justitie in Spanje hebben op 12 en 13 september doorzoekingen gedaan in twee woningen, een garagebox en een kelderbox in de omgeving van Den Haag en in een woning op Ibiza. Het onderzoek richt zich op de verdenking van witwassen van een criminele erfenis van Karel Pronk. Tijdens de doorzoekingen is onder andere beslag gelegd op administratie, drie auto’s, een boot, drie luxe horloges en contant geld.