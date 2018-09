Vrouw 'opgeslokt' door sinkhole in trottoir Limburgse Meerbeek

Het was vrijdagochtend wel even schrikken voor een oudere vrouw in het Limburgse Meerbeek toen zij over het trottoir liep maar plotseling de grond letterlijk onder haar voeten voelde wegzakken. De vrouw zakte met stenen en al door het trottoir maar werd door een voorbijgangster uit het gat gehaald.