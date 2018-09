'Helft Nederlandse bisschoppen wist van seksueel misbruik maar zweeg'

Dat meldt NRC na eigen onderzoek. Van de twintig zouden vier (hulp)bisschoppen zelf kinderen misbruikt hebben, zestien anderen zouden pedofiele medewerkers beschermd hebben, waardoor de daders nog meer slachtoffers konden maken. Geestelijken van wie bekend was geworden dat ze kinderen hadden misbruikt, werden gewoon overgeplaatst. In de nieuwe parochie ging het misbruik dan verder met andere kinderen. zo meldt de krant. Volgens de krant gebeurde dit op grote schaal.

NRC komt met een lijst met namen van alle bisschoppen, hulpbisschoppen en kardinalen die betrokken waren bij het misbruik of ervan wisten. De vier (hulp-)bisschoppen die zich zelf schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik zijn Jan Niënhaus (Utrecht), Jo Gijsen (Roermond), Philippe Bär (Rotterdam) en Jan ter Schure (Den Bosch), schrijft de krant. Geen van hen is nog actief en alle zaken zijn verjaard.

In 2010 kwamen de eerste misbruikschandalen in de kerk naar buiten. De krant heeft een inventarisatie gemaakt van bekende en minder bekende misbruikschandalen binnen de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk die sinds 2010 aan het licht kwamen. De krant gebruikte hiervoor onder meer informatie van het meldpunt voor kindermisbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en de rapporten van de commissie-Deetman die onderzoek deed naar het misbruiken van minderjarigen in de kerk.