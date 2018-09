Brandweerkazerne Ouderkerk aan de Amstel per direct buiten dienst

Het uitrukken vanuit de brandweerkazerne aan de Diedrick van Haarlemstraat in Ouderkerk aan de Amstel stopt per direct. De belangrijkste reden voor dit besluit is het aanhoudende personeelstekort gecombineerd met het feit dat de gemeente Ouder-Amstel nu een belangrijke lange termijn investeringsbeslissing moet nemen voor een nieuw onderkomen.

Personeelstekort

De brandweer kampt al jaren met een personeelstekort voor kazerne Ouderkerk. De afgelopen jaren zijn er diverse wervingsacties geweest om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Die nieuwe vrijwilligers kwamen er ook, maar mede door de uitstroom van personeel bleef het tekort bestaan. Deze uitstroom was een gevolg van de lange periode van onzekerheid over de nieuwbouw. Er zijn jonge vrijwilligers opgeleid, maar omdat het moeilijk is een betaalbare zelfstandige woonruimte te vinden in Ouderkerk, bleven zij niet behouden voor de Ouderkerkse kazerne. Uiteindelijk zagen de vrijwilligers zich genoodzaakt tot het besluit om te stoppen met hun activiteiten en de gemeente te adviseren de bouwplannen te staken.

Impact

Gemeente Ouder-Amstel en Brandweer Amsterdam-Amstelland zijn zich bewust van de impact van het besluit van én voor de vrijwilligers. Brandweer Amsterdam-Amstelland wil de huidige vrijwilligers graag behouden vanwege onder andere maatschappelijke betrokkenheid, gedrevenheid, lokale kennis en slagkracht. Samen met de betrokkenen wordt gekeken naar welke vorm voor een ieder passend is.

‘Het is bijzonder jammer dat kazerne Ouderkerk buiten dienst is gegaan’, aldus brandweercommandant Leen Schaap. ‘De inzet van de vrijwilligers is altijd geweldig geweest. Ik hoop dan ook van harte dat we de kennis, kunde en betrokkenheid van een aantal van deze vrijwilligers kunnen behouden voor Brandweer Amsterdam-Amstelland.’

Joyce Langenacker, burgemeester Ouder-Amstel: ‘na zoveel inspanningen om vrijwilligers te werven is het jammer dat het ons met elkaar niet is gelukt. Ik ben trots op onze vrijwillige brandweermensen. Zij hebben jaren met hart en ziel gewerkt voor Ouderkerk. Ik hoop dat zij hun kennis en kunde voor ons blijven inzetten, zij het op een andere werkplek.’

Brandweerzorg naar Amstelveen en Amsterdam Zuidoost

De kazernes in Amstelveen en Amsterdam Zuidoost nemen de brandweerzorg voor Ouderkerk aan de Amstel over. Door de snelle uitruktijd van de brandweermensen van beide kazernes blijven de opkomsttijden nagenoeg gelijk.

Bouwplannen stopgezet

De plannen voor de bouw van een nieuwe kazerne in Ouderkerk aan de Amstel zijn stopgezet. Met een te kleine bemensing is een grote nieuwe financiële investering in een nieuwe kazerne niet verstandig. Alle partijen gaan nu met elkaar om tafel om een plan te maken voor de formele sluiting. Hierbij worden ook de specialismen en andere taken die bij de kazerne zijn ondergebracht meegenomen.