Pesten op school neemt verder af

Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer. Volgens Slob is het goed nieuws voor de tienduizenden kinderen die nu niet meer met een steen in hun maag naar school gaan, maar blijft aandacht voor pesten nog altijd hard nodig. Daarom trapt hij later vandaag ook de Week tegen Pesten af.

In het primair onderwijs is het gelukt om de daling van het pesten vast te houden ten opzichte van twee jaar geleden. Net als in 2016 gaf 10 procent van de kinderen aan 1 keer per maand of vaker te worden gepest. In 2014 was dat nog 14 procent.

In het voortgezet onderwijs is het pesten zelfs verder afgenomen. Het gaat daar nu nog om 5 procent van de kinderen die 1 keer per maand of vaker wordt gepest. In 2014 lag dat percentage op 11 procent van de leerlingen en in 2016 op 8 procent. ‘Dit is echt een geweldige prestatie van scholen, leraren, leerlingen, ouders en alle anderen die hier de afgelopen jaren hard aan gewerkt hebben’, aldus Slob.

Aandacht blijft nodig

De minister roept scholen op om aandacht te blijven houden voor het tegengaan van pesten, omdat elk kind dat wordt gepest er één te veel is. ‘Het tegengaan van pesten vergt een lange adem. We kunnen niet achterover leunen na deze cijfers. We moeten er allemaal bovenop blijven zitten’, zegt de minister.

Pesten is niet okee

Slob is blij dat er de afgelopen jaren veel is veranderd. Zo hebben alle scholen nu een aanspreekpunt voor pesten, waardoor leerlingen en ouders altijd bij iemand terecht kunnen. ‘En leerlingen, ouders en leraren zijn er meer dan vroeger van doordrongen dat pesten niet okee is’, aldus de minister.

Toch ziet de minister nog ruimte voor verbetering. Zo moeten leerlingen nog beter de weg kunnen vinden naar een vertrouwenspersoon op school. Ook geven scholen niet altijd aan de inspectie door of hun leerlingen zich veilig voelen. Alle scholen moeten dat monitoren, vaak met anonieme vragenlijsten. Slob roept de scholen op die monitoring ook echt uit te voeren én de gegevens door te geven aan de inspectie.

Antipestaanpak

Pesten kwam in 2012 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te staan na een aantal tragische zelfmoorden. Daarop intensiveerden scholen hun antipestaanpak en kwam er meer aandacht voor de effectiviteit van antipestmethoden. Sluitstuk was een wet die de verantwoordelijkheid van de school voor de sociale veiligheid van leerlingen beter regelt.