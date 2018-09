Nog even nazomeren. Vanaf vrijdag beduidend slechter

Het is de komende dagen nog even nazomeren. In een groot deel van het land zijn er vandaag flinke perioden met zon, hoewel er wel velden sluierbewolking overdrijven.

In het westen en noordwesten drijven wolkenvelden van zee binnen. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 20°C op de Wadden tot 26°C in het zuidoosten. De zuidwestelijke wind is zwak tot matig. In de avond draait de wind naar zuidoost.

Perioden met zon en meest droog en temperaturen boven normaal, vanaf vrijdag bewolkt, kans op (onweers)buien en een stuk koeler.

De zomer van 2018 was de warmste zomer in ruim drie eeuwen. De gemiddelde temperatuur was 18,9°C tegen 17,0°C normaal. De vorige warmste zomers zijn 2003 met een gemiddelde temperatuur van 18,6°C en 1826 met een gemiddelde zomertemperatuur van ongeveer 18,7°C.