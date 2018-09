Elf jongeren in Vennendaal aangehouden voor verstoren van de openbare orde

De politie heeft in Veenendaal gisterenavond 11 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

De arrestaties vonden plaats aan de Faunalaan. De politie ontving rond 21.30 uur een melding van een brand. Deze was snel geblust. In de bosjes werd een fles terpentine gevonden. In Veenendaal werden gisteravond zogenoemde Lampegietersoptochten (Inluiden van de herfst) voor kinderen gehouden, gevolgd door het traditionele uitdelen van kaneelbeschuitjes en chocolademelk.

Onderzoek moet uitwijzen of de jongeren terecht zijn aangehouden en of ze zich schuldig hebben gemaakt aan brandstichting.